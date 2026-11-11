Malatya'nın Ekim ayı uçuş istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Ekim ayına ait uçuş istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 855, dış hat yolcu trafiği bin 112 oldu. Böylece Ekim de toplam 67 bin 967 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında Malatya Havalimanı'na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 416, dış hatlarda 16 olmak üzere toplamda 432'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 543 ton olurken , 10 aylık dönemde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 708 bin 320, uçak trafiği 4 bin 482, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 898 ton olarak gerçekleşti.