Kayısı bahçelerinde sonbahar mücadelesi uyarısı

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kayısı üreticilerini ağaçlarda verim kaybına yol açan hastalıklara karşı sonbahar mücadelesi konusunda uyardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısıda yaprak delen (çil), bakteriyel kanser ve zamklanma hastalıklarına karşı koruyucu mücadele yapılmasının önemine dikkat çekildi. Söz konusu hastalıkların yaprak, meyve ve genç dallarda zarara neden olduğu, özellikle dal kurumaları ve kanserli yaralar nedeniyle ciddi verim kayıplarının yaşanabildiği belirtildi.

Mücadele kapsamında hastalıklı dalların budanarak bahçeden uzaklaştırılması, budama aletlerinin dezenfekte edilmesi ve sonbaharda yaprakların yüzde 7580'inin dökülmesinin ardından ilaçlama yapılması gerektiği kaydedildi.

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Açıklamada, özellikle sürgün ve dal yanıklığı görülen bahçelerde yüzde 3'lük bordo bulamacı kullanılması önerildi.