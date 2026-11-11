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        Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

        Malatya'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

        Malatya'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede faaliyet gösteren bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, özel bir araçla hastaneye kaldırılırken şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

        Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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