Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi

        11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi. Fidanlardan 35'ine Malatyalı şehitlerin adlarını taşıyan künyeler takıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi

        11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi. Fidanlardan 35'ine Malatyalı şehitlerin adlarını taşıyan künyeler takıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Malatya Valiliğinin himayesinde ve MTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen program, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirildi.

        Programa Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, Tarım İl Müdürü Osman Akar, DHMİ Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Malatya Ticaret Borsası ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de programda yer aldı.

        REKLAM

        Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, bu yıl il genelinde 50 hektarda ağaçlandırma, 900 hektarda ise toprak koruma çalışması yürüttüklerini söyledi. Kayalar, önceki yıllarda çalışma yapılan ağaçlandırma sahalarının 250 hektarında, toprak koruma sahalarının ise 4 bin 300 hektarında bakım yaptıklarını belirtti. İl genelinde 200 bini aşılı olmak üzere bir milyon fidan ürettiklerini aktardı.

        MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı yerleşkeye dikilen 2 bin 23 fidanın yaklaşık yüzde 80'inin bugün de büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Merkezi Derslik B Blok ile Merkezi Kütüphane, Konferans Salonu ve Kampüs Meydanı Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Bentli, yeni eğitim ve sosyal alanlarla birlikte yerleşkenin yeşil alanlarını da genişlettiklerini ifade etti. Bentli, düzenli bakımın önemine dikkat çekerek öğrencilerden ve üniversite personelinden diktikleri fidanlara sahip çıkmalarını istedi.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından MTÜ ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, ilköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, protokol üyeleri ve Malatyalı doğaseverler fidanları toprakla buluşturdu. Dikim sırasında Vali Yardımcısı Emre Urhan ve Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte 35 Malatyalı şehidin adlarını taşıyan künyeleri fidanlara taktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        İş yerinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu
        İş yerinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu
        Malatya'nın Ekim ayı uçuş istatistikleri açıklandı
        Malatya'nın Ekim ayı uçuş istatistikleri açıklandı
        Malatya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Malatya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Başkan Er, dünya kamuoyuna yeni Malatya'yı anlatacak
        Başkan Er, dünya kamuoyuna yeni Malatya'yı anlatacak
        Malatya'da 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı davasına devam ed...
        Malatya'da 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı davasına devam ed...