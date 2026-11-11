Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi. Fidanlardan 35'ine Malatyalı şehitlerin adlarını taşıyan künyeler takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Malatya Valiliğinin himayesinde ve MTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen program, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirildi.

Programa Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, Tarım İl Müdürü Osman Akar, DHMİ Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Malatya Ticaret Borsası ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de programda yer aldı.

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Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, bu yıl il genelinde 50 hektarda ağaçlandırma, 900 hektarda ise toprak koruma çalışması yürüttüklerini söyledi. Kayalar, önceki yıllarda çalışma yapılan ağaçlandırma sahalarının 250 hektarında, toprak koruma sahalarının ise 4 bin 300 hektarında bakım yaptıklarını belirtti. İl genelinde 200 bini aşılı olmak üzere bir milyon fidan ürettiklerini aktardı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı yerleşkeye dikilen 2 bin 23 fidanın yaklaşık yüzde 80'inin bugün de büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Merkezi Derslik B Blok ile Merkezi Kütüphane, Konferans Salonu ve Kampüs Meydanı Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Bentli, yeni eğitim ve sosyal alanlarla birlikte yerleşkenin yeşil alanlarını da genişlettiklerini ifade etti. Bentli, düzenli bakımın önemine dikkat çekerek öğrencilerden ve üniversite personelinden diktikleri fidanlara sahip çıkmalarını istedi.

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Konuşmaların ardından MTÜ ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, ilköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, protokol üyeleri ve Malatyalı doğaseverler fidanları toprakla buluşturdu. Dikim sırasında Vali Yardımcısı Emre Urhan ve Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte 35 Malatyalı şehidin adlarını taşıyan künyeleri fidanlara taktı.