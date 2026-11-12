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        Başkan Geçit: "Yerinde dönüşüm ve güçlendirmede başarılı işlere imza attık"

        Yeşilyurt Belediyesi, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde yürüttüğü çalışmalarla ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için önemli mesafe kat etti. Başkan Geçit, yerinde dönüşüm ve güçlendirme hizmetlerinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini, dijital belediyecilikte ise örnek alınan bir belediye olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Başkan Geçit: "Yerinde dönüşüm ve güçlendirmede başarılı işlere imza attık"

        Yeşilyurt Belediyesi, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde yürüttüğü çalışmalarla ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için önemli mesafe kat etti. Başkan Geçit, yerinde dönüşüm ve güçlendirme hizmetlerinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini, dijital belediyecilikte ise örnek alınan bir belediye olduklarını söyledi.

        Yeşilyurt'ta toplam 64 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 42 bin 500 bağımsız bölümün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 12 bin 500 bağımsız bölümün ise belediye olarak Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirildiğini, ayrıca 8 bin 700 binada güçlendirme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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        "Mağduriyet oluşmaması için titiz bir çalışma yürütüyoruz"

        Deprem sonrası yeniden inşa ve ihya çalışmalarının büyük bir emek, koordinasyon ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Başkan Geçit, özellikle Yerinde Dönüşüm sürecinin oldukça zorlu ilerlediğine dikkat çekti. Vatandaşların farklı müteahhitlerle anlaşması, bazı müteahhitlerin çalışmaları yarıda bırakarak bölgeden ayrılması gibi sorunların süreci daha da karmaşık hale getirdiğini belirten Başkan Geçit, belediye olarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Yerinde Dönüşüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay'ın vatandaşlarla ve müteahhitlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Geçit, her dosyalanın titizlikle ele alındığını ve sorunların çözümü için yakından takip edildiğini ifade etti.

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        "Planlı ve kararlı adımlar atıyoruz"

        Başkan Geçit, Yeşilyurt'un yeniden ayağa kaldırılmasında devletin sağladığı büyük desteklerin yanı sıra belediyenin etkin, planlı ve kararlı çalışmalarının da önemli rol oynadığına dikkat çekerken, "Ekibimiz son derece titiz ve planlı çalışıyor. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmiyoruz. Amacımız, ilçemizi daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak" dedi.

        "Dijital belediyecilikte örnek alınan bir belediye olduk"

        Yeniden yapılanma çalışmalarının yanı sıra dijital belediyecilik alanında da önemli yenilikleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Geçit, vatandaşların belediyeye gelmeden birçok iş ve işlemini dijital platformlar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebildiğini söyledi.

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        Başkan Geçit, EDevlet ile bütünleşmiş bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini sözlerine eklerken, vatandaşların toplam 417 yüz yüze imza işlemini elektronik ortamda gerçekleştirebilmesinin önünü açtıklarını ifade ederken, dijital hizmetlerin kapsamını genişlettiklerini, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisi ödemelerinin edevlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapılabildiğini, eİmar uygulamasıyla da imar alanındaki iş ve işlemlerin önemli ölçüde hızlandırıldığını kaydetti.

        Yeşilyurt Belediyesi'nin akıllı belediyecilik uygulamalarında örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Geçit, farklı belediyelerden ekiplerin Yeşilyurt'a gelerek uygulamaları yerinde incelediğini ve belediye personelinden bilgi aldığını belirtti.

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        Başkan Geçit son olarak, dijital dönüşüm çalışmalarının vatandaşların hayatını kolaylaştırırken belediyecilik hizmetlerinde hız, verimlilik ve erişilebilirliği de artırdığını ifade ederek, Yeşilyurt'u hem fiziki hem de dijital altyapısıyla güçlü bir geleceğe hazırlamak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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