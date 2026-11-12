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        Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

        MALATYA'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

        MALATYA'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 44 AHP 087 plakalı otomobil ile 44 AIS 783 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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