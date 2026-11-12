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        Malatya'da okula kesici aletle girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da bir okula kesici aletle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Malatya'da okula kesici aletle girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da bir okula kesici aletle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde bulunan bir okulda şüpheli hareketler sergileyerek, bir yakını ile görüşmek için okula girmeye çalışan A.G. isimli yaşı küçük şahsın okulun öğrencisi olmadığının görevli personelce tespit edilmesi üzerine okula girişine müsaade edilmediği aktarıldı.

        Okula girmekte ısrar eden şüphelinin olay yerinden ayrılarak kesici alet temin ettiği belirtilen açıklamada, "Kesici aletle birlikte okula yeniden gelmesi üzerine görevli polis memuru ve okul bahçe görevlisinin dikkati sayesinde yapılan müdahale sonucunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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        Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı dile getirilen açıklamada, eğitim kurumlarının güvenliği ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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