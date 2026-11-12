Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü.

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