GÜNCELLEME - Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

- Malatya Valisi Yavuz bölgede incelemede bulundu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki askeri yetkililerle helikopterin kaza kırıma uğradığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde incelemede bulundu.

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Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerin şehit olduğunu belirtti.

Yavuz, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.