Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazanın yaşadığı bölge ise havadan görüntülendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Helikopter kaza kırıma uğradığı bölge dron ile görüntülendi.

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