Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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