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        Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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