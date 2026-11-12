Şehit askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Giriş: 12.11.2026 - 23:37 Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.
Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından şehitlerin cenazeleri, cenaze aracıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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