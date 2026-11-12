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        Şehit askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Şehit askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

        Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından şehitlerin cenazeleri, cenaze aracıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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