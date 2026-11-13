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        Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 00:40 Güncelleme:
        Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı (4)

        EKİPLER ENKAZDA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği evin bahçe duvarı yıkılırken, ekipler bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Ayrıca helikopterden kopan parçalar ise toplanmaya başladı.

        Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in naaşları Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Şehitlerin cenazelerinin, sabah düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

        Kadir GÜNEŞ- Nuray UZATMAZ/ MALATYA,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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