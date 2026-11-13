Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı (4)

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği evin bahçe duvarı yıkılırken, ekipler bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Ayrıca helikopterden kopan parçalar ise toplanmaya başladı.

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