Askeri helikopterin düştüğü bölge sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölge, sabahın erken saatlerinde havadan görüntülendi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölge, sabahın erken saatlerinde havadan görüntülendi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.
Görüntülerde kazanın meydana geldiği alan ve çevresi yer aldı.
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