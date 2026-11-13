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        Bakan Bayraktar'dan Başkan Sami Er'e canlı yayında övgü: "Çok iyi işler yapıyor"

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katıldığı sırada canlı yayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan övgü aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Bakan Bayraktar'dan Başkan Sami Er'e canlı yayında övgü: "Çok iyi işler yapıyor"

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katıldığı sırada canlı yayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan övgü aldı.

        Bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında bölgede bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e yönelik, "Çok iyi işler yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar'ın sözleri üzerine Başkan Er de teşekkür ederek karşılık verdi.

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