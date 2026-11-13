Bakan Bayraktar'dan Başkan Sami Er'e canlı yayında övgü: "Çok iyi işler yapıyor"

Bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında bölgede bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e yönelik, "Çok iyi işler yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar'ın sözleri üzerine Başkan Er de teşekkür ederek karşılık verdi.

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