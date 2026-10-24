Başkan Geçit: "Hayırseverlerimizin destekleriyle taziye evlerimizi çoğaltıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Topsöğüt Mahallesi’nde yapımı devam eden Taziye Evinin inşasını üstlenen Babacan Tekstil’in sahipleri Bekir Babacan ve Mehmet Babacan ile kardeşleri Ramazan Babacan ve Hülasa Babacan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hayırsever iş insanlarını fabrikalarında ziyaret eden Başkan Geçit, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Topsöğüt Mahallesi’ndeki Taziye Evinin inşaat alanına geçerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve projenin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Dört mahallemizde taziye evlerimizi hizmete sunduk"

Taziye Evlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendiren, vatandaşların zor zamanlarında bir araya gelmelerine imkan sağlayan önemli sosyal hizmetler olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, hayırseverlerin desteğiyle bu hizmetlerin kapsamını genişlettiklerini söyledi.

REKLAM

Başkan Geçit, "Taziye Evlerimizin sayısını hayırseverlerimizin destek ve katkılarıyla artırmaya devam ediyoruz. Seçim döneminde sözünü verdiğimiz bu önemli hizmetleri, hayırseverlerimizle iş birliği içerisinde hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar dört mahallemizde Taziye Evlerimizi hizmete sunduk. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da doğru ve insan odaklı hizmetler ürettiğimizi gösteriyor. Hemşehrilerimizin acılarını paylaşabilecekleri, bir araya gelebilecekleri mekânları çoğaltarak sosyal dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Şu anda yapımı devam eden taziye evlerimizi de teker teker hizmete sunacağız" dedi.

REKLAM

"Hayırseverlerimizin katkıları bizim için çok kıymetli"

Topsöğüt Mahallesi’nde yapımı devam eden Taziye Evinin inşasını üstlenen Babacan Tekstil’in sahipleri Bekir Babacan ve Mehmet Babacan ile kardeşleri Ramazan Babacan ve Hülasa Babacan’a teşekkür eden Başkan Geçit, "Toplumumuza kalıcı bir eser kazandırmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizin katkıları bizim için çok kıymetli. Topsöğüt Mahallemizdeki Taziye Evimizin yapımını üstlenen Babacan ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlamlı hizmet, hemşehrilerimizin zor günlerinde bir araya gelmelerine ve acılarını paylaşmalarına vesile olacaktır. Rabbim hayırlarını kabul buyursun. Yeşilyurt’umuz için elini taşın altına koyan, sosyal dayanışmamıza katkı sunan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.