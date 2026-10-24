Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyaz önlük heyecanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 20262027 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, Battalgazi Konferans Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Hekimlik mesleğine ilk adımı atan birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirildiği törende, mesleğin etik değerleri, kutsal sorumlulukları ve üniversitenin devam eden yatırımları ele alındı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Konferans Salonu'nda başlayan törene; Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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"Beyaz önlüklerimizi sadece hastaları tedavi ederken kirletebiliriz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, öğrencilerin hekimlik yolculuğundaki ilk adımlarına tanıklık ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz 1. sınıftayken Beyaz Önlük Giyme Töreni ile başlıyorlar, mezun olurken de mezuniyet töreniyle fakültemizden ayrılıyorlar. Ama aslında Beyaz Önlük Giyme Töreni'nin simgesel bir karşılığı da var. Çünkü bizler hekimler beyaz önlüklerimizi sadece hastalarımıza tedavi uygularken, hastalarımızı tedavi ederken kirletebiliriz; onun dışında beyaz önlüklerimizi hep temiz tutmak zorundayız. Bu bizim mesleğimizin aslında simgesel bir karşılığıdır" dedi.

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Öğrencilere hekimlik hayatları boyunca hastalarına bir yakınları gibi yaklaşmaları gerektiğini öğütleyen Prof. Dr. Özkan, "Hastalarınızı tedavi ederken her hastaya kendi anneniz, kendi babanız, kendi kardeşiniz gibi davranmanızı ve tedavi süreçlerinde gözlerinin içine bakarak onlara bir yakınıymış gibi sahiplenmenizi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan bedenine dokunmanın ve can emanet almanın getirdiği ulvi sorumluluğa dikkat çeken Özkan, bu yıl eğitime başlayan öğrencilere başarılı bir 6 yıllık eğitim süreci diledi.

"Hızlı büyüyoruz, yeni kampüs ve yurt projelerimizle güçleniyoruz"

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, katılımcıları selamlayarak üniversitenin ve tıp fakültesinin gelişim süreçlerine dair önemli müjdeler paylaştı.

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Üniversitenin öğrenci sayısının kısa sürede 14 bin seviyesine ulaştığını belirten Rektör Bentli, "Üniversitemiz 2018 yılında kuruldu. 2022'de 45 bin arası öğrencisi olan üniversitemizin şu an 14 bin öğrencisi var. Tıp fakültemizde 600'ün üstünde öğrenci, 100'ün üstünde öğretim elemanı bulunuyor. Yeni bir fakülte olmamıza rağmen güçlü olduğumuzu çok rahat söyleyebilirim. Gelecek yıl inşallah Yeşilyurt kampüsümüzde, 12.000 metrekarelik alanda hem tıp fakültemizi hem de Sağlık Bilimleri Fakültemizi tek binada toparlayacağız" şeklinde konuştu.

Rektör Bentli, Yeşilyurt Kampüsü'ndeki yurt sorununa da değinerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bin kız ve bin erkek olmak üzere toplam 2 bin kişilik yurt sözü aldıklarını, yapım ihalesi sürecinin hızla tamamlanarak önümüzdeki yıl bu sorunun tamamen çözüleceğini ifade etti.

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"Yapay zekayı doğru kullanın, Textbook okuyun ve empatiden vazgeçmeyin"

Öğrencilere mesleki hayatlarına dair kıymetli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Bentli, tıp öğrencilerinin kampüs yaşamında ve topluluk faaliyetlerinde aktif rol alması gerektiğinin altını çizdi. Yapay zekanın eğitime erişimi kolaylaştırdığını ancak temel derslerde textbook (ders kitabı) okuma alışkanlığının mutlaka edinilmesi gerektiğini vurgulayan Bentli, "Hangi branşta olursanız olun, karşınızdaki hastaya mutlaka güven verecek şekilde bir merhamet bilinci, bir vicdan bilinci geliştirmeniz gerekiyor. Dünyadaki meslekler arasında en fazla merhametin ve vicdanın gerekli olduğu meslek doktorluktur. Bilginiz çok yüksek düzeyde olmalı ama hastanın duygusal rahatlamasını sağlamazsanız tedavi yarım kalır" diye konuştu.

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Rektör Bentli, tüm öğrencileri ve fedakâr ailelerini tebrik ederek başarılar diledi. Tören, öğrencilerin hekimlik mesleğinin simgesi olan beyaz önlüklerini giymesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.