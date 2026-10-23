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        Malatya'da Şehir Kütüphanesi ile Gençlik ve Spor Tesisleri törenle açıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bölgenin en kapsamlısı olan Şehir Kütüphanesi ile gençlik ve spor yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Malatya'da Şehir Kütüphanesi ile Gençlik ve Spor Tesisleri törenle açıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bölgenin en kapsamlısı olan Şehir Kütüphanesi ile gençlik ve spor yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi.

        Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen gençlik ve spor yatırımlarının açılış törenine katıldı. Şehir Kütüphanesinde gerçekleştirilen 'Gençlik ve Spor Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte gençlere yönelik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Göreve geldiklerinde Malatya'yı kütüphaneler ve spor şehri yapma hedefi ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve bakanlıkların desteğiyle şehrin yeniden inşa edildiğini söyledi. Malatya'nın sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, sosyal donatılarıyla da geleceğe hazırlandığını belirten Başkan Sami Er, gençlere yönelik yatırımların bu sürecin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

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        Açılışı yapılan kütüphanenin geçmişte fiziki koşulları nedeniyle verimli kullanılamayan bir yapı olduğunu belirten Başkan Er, Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla binanın modern bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü ifade etti. Kütüphanenin gençlerden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Er, merkezin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini, öğrencilere çorba, çay, su ve kahve ikramlarının sunulduğunu bildirdi. Başkan Sami Er, gençlerin ders çalışabilecekleri, vakit geçirebilecekleri ve sosyal imkânlardan yararlanabilecekleri alanları artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Malatya'nın farklı bölgelerinde spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kütüphaneler inşa ettiklerini aktaran Başkan Er, gençlik merkezlerinde kütüphane, sosyal tesis ve el sanatları atölyelerine yer verdiklerini belirtti. Vatandaşların yürüme mesafesinde sosyal alanlara ulaşabilmesini amaçladıklarını kaydeden Başkan Er, "Malatya'da her alanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yapılan iş birliklerine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilk protokolün yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım hacmine sahip olduğunu, ilave projelerle bu tutarın 33,5 milyar liraya ulaşacağını bildirdi. İkinci protokol kapsamında ise yapımı devam eden tesis sayısının 43'ten 63'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Er, yeni protokolün yaklaşık 10 gün içerisinde imzalanmasının planlandığını ifade etti. Başkan Er, Malatya'ya kazandırılan yatırımlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere bakanlık yetkililerine, Spor Toto Teşkilatına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan değişime dikkati çekerek, gençlik ve spor yatırımlarının kentin dört bir yanında sürdüğünü belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Malatya'ya ve gençlere yönelik desteklerine teşekkür eden Milletvekili Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesinin de kentin her köşesini güzelleştirmek için gayret gösterdiğini ifade etti. Vali, milletvekilleri ve belediye yönetiminin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Tüfenkci, depremden bu yana Malatya'da önemli bir değişim yaşandığını kaydetti. Tüfenkci, Malatya'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen yatırımlara katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Büyükşehir Belediyesine, Valiliğe ve emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmaların önemini vurguladı.

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        AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Malatya'da açılışı gerçekleştirilen kütüphanenin gençlere eğitim ve araştırma açısından önemli imkânlar sunduğunu belirterek, gençlere zamanı verimli kullanmaları, kitap okumaları, yabancı dil öğrenmeleri ve mesleki uzmanlık kazanmaları çağrısında bulundu. Güler, âtıl durumdaki bir alanın yeniden değerlendirilerek gençlerin kullanımına sunulmasının önemine dikkat çekti.

        Kütüphanenin aynı anda 850 gencin ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği bir merkez haline getirildiğini kaydeden Güler, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Gençlere kendi tecrübelerinden hareketle tavsiyelerde bulunan Güler, zamanın telafisinin olmadığını ifade ederek, "Bir şekilde her şeyin telafisi oluyor ama zamanı asla bir daha getiremiyorsunuz. Bir daha o zamanı bulamıyorsunuz" dedi. Gençlerin eğitim hayatlarının ilk yıllarından itibaren kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Güler, Doğu ve Batı klasiklerinin okunmasını ve özellikle İngilizce başta olmak üzere yabancı dil öğrenilmesini önerdi.

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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin, "125 bin 239 bağımsız bölüm inşa ettik. Sadece deprem konutları yapmadık, geleceğin şehirlerini inşa ettik" dedi.

        Malatya'da düzenlenen gençlik ve spor yatırımlarının açılış programında konuşan Vali Yavuz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kente kazandırdığı yatırımların önemine dikkati çekerek, özellikle gençlik hizmetleri ve spor altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Yurt kapasitesi bakımından Malatya'nın öğrenci sayısı ve nüfusuna oranla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Yavuz, son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla kentin spor altyapısının da güçlendiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile depremin ilk gününden itibaren koordinasyon içerisinde çalıştıklarını dile getiren Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletvekillerinin katkıları ve kurumlar arasındaki iş birliğiyle Malatya'nın yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı. Yavuz, Malatya'ya kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, gençlik ve spor yatırımlarının kent için hayırlı olmasını diledi.

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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da gençlik, spor ve kütüphane yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Malatya'ya ilk etapta yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Bak, ikinci yatırım paketinin ise yaklaşık 2 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle desteklenmesinin önemine değindi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği kütüphaneyi değerlendiren Bakan Bak, belediye binasının altında daha önce işlevsel olarak kullanılmayan alanın, gençlerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve bir araya gelebileceği modern bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.

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        Kütüphanenin 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde tasarlanmasının önemli olduğunu belirten Bak, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, kütüphanenin gençlere hayırlı olmasını diledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye genelinde yaklaşık 650 gençlik merkezinde kütüphane imkanlarının bulunduğunu aktaran Bakan Osman Aşkın Bak, bu merkezlerde gençlerin sporun yanı sıra sanat ve kültür faaliyetlerine katılabildiğini, ders çalışarak kendilerini geliştirebildiğini kaydetti.

        Malatya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından önemli bir yıkım yaşadığını hatırlatan Bakan Bak, gençlerin yeniden sosyal hayata katılması, eğitimlerini sürdürmesi ve spor yapabilmesi için kentte çeşitli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti. Milletvekilleri, önceki dönem bakanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in sunduğu projelere destek verdiklerini bildiren Bakan Osman Aşkın Bak, "Yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırımı ilk etapta gerçekleştirdik. Bunların 43'ü spor ve gençlik tesisi. Bir kısmını açıyoruz, bir kısmı da yüzde 70'in üzerinde tamamlanmış durumda. Önümüzdeki aylarda diğer tesisleri de açacağız" ifadelerini kullandı.

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        Malatya'da Beydağı Gençlik Kampı başta olmak üzere farklı bölgelerde gençlik ve spor tesislerinin hizmete sunulduğunu belirten Bakan Bak, Melekbaba Mahallesi'nde spor salonu, hokey salonu, kapalı futbol sahası, amatör futbol sahası, tenis kortları, bocce tesisi ve basketbol sahasını içeren kapsamlı bir spor alanının oluşturulduğunu aktardı.

        Malatya'daki yatırımların yeni projelerle devam edeceğini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, ikinci yatırım paketi için ön çalışmaların yapıldığını bildirdi. Bakan Bak, "İkinci paketi de inşallah hayata geçireceğiz. Yaklaşık 2 milyar lirayı bulacak bir rakam söz konusu. Bunun protokollerini yapacağız ve 2027 yılı itibarıyla bu yatırımların inşaatlarına başlayacağız. Malatya'yı kültür, kütüphane ve spor şehri haline getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. Üniversitelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Bakan Bak, üniversiteler için 2 bin kişilik öğrenci yurdu yapılmasının planlandığını, spor salonu taleplerinin de yatırım programına alındığını ifade etti.

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        Konuşmaların ardından Şehir Kütüphanesi ile birlikte gençlik ve spor yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirildi

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