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        Yeni Parti Sözcüsü Emre partisinin Malatya İl Başkanlığının kongresine katıldı

        Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Malatya İl Başkanlığının kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Yeni Parti Sözcüsü Emre partisinin Malatya İl Başkanlığının kongresine katıldı

        Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Malatya İl Başkanlığının kongresine katıldı.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yeni Partinin iyi bir yolda olduğunu, Türkiye'nin köklü sorunlarına çözüm bulacaklarını belirten Emre, seçmenlerin kendilerine oy verme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Emre, emekli ve asgari ücretlilerin alım gücünün 25 yıl öncesine kıyasla beşte bir seviyesinin altına düştüğünü öne sürdü.

        İktidara yakın olduklarını savunan Emre, partililere azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

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        Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da partisinin her görüşten insana açık olduğunu dile getirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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