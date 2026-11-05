Battalgazi'de "İNTİBAK Çalıştayı" başarıyla tamamlandı

Battalgazi Belediyesi öncülüğünde "İnternetle İlişkili Bağımlılıklarda Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar" başlığıyla düzenlenen "İNTİBAK 2026 Çalıştayı" bilgi, deneyim ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı verimli oturumların ardından sona erdi.

Okullarda gerçekleştirilen teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve farkındalık eğitimlerinin bir devamı niteliğinde olan etkinlik; Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi destekleriyle hayata geçirildi.

İki gün süren oturumlar boyunca dijital dünyanın getirdiği fırsatların yanı sıra barındırdığı riskler de masaya yatırıldı. Özellikle çocuk ve gençlerimiz için daha sağlıklı ve güvenli bir dijital yaşamın yollarının arandığı çalıştayda; dijital bağımlılığın riskleri, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ile kalıcı çözüm önerileri geniş bir katılımla ele alındı.

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Çalıştay raporları bakanlıklara iletilecek

Çalıştayla ilgili bilgiler veren Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mesut Aşık; "Battalgazi Belediyemizle beraber yürüttüğümüz çalışmayla internetle ilişkili bağımlılıklarda ve önleyici yaklaşımlar temasını güncelledik ve bu konuda akademisyen hocalarımız, alan uzmanları, kurum müdürleri, kurum temsilcileri, Malatya ilimizde İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı gibi bir çok kurumla beraber bir çalıştay planladık. 400 rehber öğretmenine çeşitli konularda eğitimler verildi. İki günlük bir çalıştay planladık. 3 adet atölye çalışmalarımız oldu. 12 masa oluşturduk ve temalar üzerinde görüşmeler yapıldı. Son aşamada rapor hale getirilecek bakanlıklarımıza ve gerekli birimlerle paylaşılarak dijital bağımlılığa karşı ilgili bir modül çıkarmayı düşünüyoruz. Rehber öğretmenlerimiz de hem okullarda diğer öğretmenlere eğitimleri sunacak hem de velilerimize eğitimler verecek. Ailelerimize mutlaka bilgilendirmemiz donatmamız gerekiyor. Daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.