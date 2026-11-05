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        Milletvekili Ölmeztoprak'tan Malatya için sanayi ve yatırım girişimi

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'mızın sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların kazandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile görüşerek 6. Bölge teşviklerinin uzatılmasını istedi. Ölmeztoprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nu da ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti. TBMM'de ise sendika temsilcilerini ve Malatyalı hemşehrilerini ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Milletvekili Ölmeztoprak'tan Malatya için sanayi ve yatırım girişimi

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’mızın sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların kazandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Ankara’da temaslarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile görüşerek 6. Bölge teşviklerinin uzatılmasını istedi. Ölmeztoprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nu da ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti. TBMM’de ise sendika temsilcilerini ve Malatyalı hemşehrilerini ağırladı.

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’mızın ekonomik kalkınmasından sosyal politikalara, tarımdan kültür ve sanata kadar birçok başlıkta Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.

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        Sanayi ve teşvikler gündemde

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’mızın üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve istihdam imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede Fırat Kalkınma Ajansı çalışmaları, Cazibe Merkezleri Programı destekleri, yeni sanayi alanları ve devam eden projeler ele alındı.

        Milletvekili Ölmeztoprak’ın öncelikli gündem maddelerinden biri ise 6. Bölge teşviklerinin süresinin uzatılması oldu. Depremlerin ağır yükünün omuzlayan Malatya’da yatırımların devamlılığı ve mevcut istihdamın korunması açısından teşviklerin önemini vurgulayan Ölmeztoprak, bu desteklerin sürdürülmesi yönündeki taleplerini Bakan Yardımcısı İnan’a iletti.

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        Yeni sanayi alanları için talep

        Sanayi Alanları Master Planı kapsamında oluşturulması öngörülen mega endüstri bölgeleri ve yeni sanayi gelişim alanlarında Malatya’nın da güçlü şekilde değerlendirilmesini talep eden Ölmeztoprak, Malatya’mızın üretim potansiyelinin yeni yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

        Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında sağlık teknolojileri, tıbbi cihaz, tarım ve gıda sanayisi, entegre hayvancılık ve savunma sanayisine yönelik teknolojik üretim alanlarında Malatya’nın desteklenmesini de talep eden Milletvekili Ölmeztoprak, Depremden etkilenen kent için yatırım politikalarında pozitif ayrımcılık uygulanması belirterek, kalıcı kalkınmanın üretim ve istihdamla mümkün olacağını ifade etti.

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        Sosyal politikalar için genel merkez ziyareti

        Milletvekili Ölmeztoprak, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nu da ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.

        Görüşmede kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sosyal politikalar değerlendirildi. Aile yapısının korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine değinen Milletvekili Ölmeztoprak, sosyal devlet anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

        Tarımdan kültüre Malatya gündemi

        TBMM çalışma ofisinde de çeşitli ziyaretçiler kabul eden Ölmeztoprak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ile bir araya geldi. Ölmeztoprak, tarımsal üretim, kırsal kalkınma destekleri ve yatırımcıların beklentilerini değerlendirdi. Malatya’nın tarımsal potansiyelinin daha etkin kullanılması ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

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        Milletvekili Ölmeztoprak, SağlıkSen Malatya Şube Başkanı Hasan Ulutaş ile başkan yardımcıları Veysel Karakuş ve Hasan Korkmaz’la görüştü. Sağlık çalışanlarının beklentileri ve sendikanın değerlendirmeleri üzerine istişarede bulundu. Genç Sağlık Sendikası Malatya İl Başkanı Levent Metiner, Genel Başkan Yardımcısı Feleytun Fatih Gönç ve yönetim kurulu üyesi Emrullah Düşer’i de ağırlayan Ölmeztoprak, sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

        Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım’ı da kabul eden Ölmeztoprak, kentin kültürel mirasının ve musiki geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması üzerine görüştü. Sanat faaliyetlerinin özellikle gençlerin kültürle buluşmasındaki rolünü vurguladı.

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        Ölmeztoprak, Ankara’da ikamet eden Malatyalı hemşehrilerini de TBMM çalışma ofisinde ağırladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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