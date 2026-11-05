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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 bin 50 sentetik ecza hap ve 12 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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