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        Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimlerinde aralıklı sağanak yağış ve yağmur beklendiği bildirildi.

        6 ilçede kuvvetli yağış bekleniyor

        Uyarının Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini kapsadığı belirtildi. Yağışların 6 Kasım saat 12.00'de başlayarak 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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        Sel ve su baskını uyarısı

        Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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