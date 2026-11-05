Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Uyarının Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini kapsadığı belirtildi. Yağışların 6 Kasım saat 12.00'de başlayarak 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimlerinde aralıklı sağanak yağış ve yağmur beklendiği bildirildi.

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