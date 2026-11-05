Malatya'da motosiklet denetimi

Malatya'da polis ekiplerinin Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerde 436 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve motosiklet kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından eş zamanlı motosiklet denetimleri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri olmak üzere ana arterler, kavşaklar ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu kritik noktalarda uygulama yapıldı.

Motosikletlerin ve sürücülerin kontrol edildiği denetimlerde 345 motosiklet incelenirken, 436 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.