Malatya'da 10 kilometrelik grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarıldı

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 4 metre genişliğinde olan yolda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.

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