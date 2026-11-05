Malatya'da 10 kilometrelik grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kapıkaya, Karatepe ve Şişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarıldı.
Giriş: 05.11.2026 - 13:54 Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kapıkaya, Karatepe ve Şişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 4 metre genişliğinde olan yolda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
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