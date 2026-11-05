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        Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı KapıkayaKaratepeŞişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı KapıkayaKaratepeŞişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut genişliği 4 metre olan grup yolunda genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla yolun genişliği 9 metreye çıkarılarak, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebileceği bir ulaşım güzergâhı oluşturuluyor.

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        Bölgede yaşayan vatandaşların özellikle kış aylarında ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri, hava koşullarının elverişli olduğu sürece sahadaki çalışmalarına devam edecek.

        Gerçekleştirilen yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarıyla Kapıkaya, Karatepe ve Şişman mahalleleri arasındaki ulaşımın daha güvenli, rahat ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, mahallelerin ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve kent genelinde modern ulaşım altyapısını yaygınlaştırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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