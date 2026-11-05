Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve İstihbarat şubesi ekipleri, 7 şüphelinin "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.
Şüphelilerle bağlantılı 4 iş yeri ve 9 ikamete, 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 10 cep telefonu, 10 fişek, kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram sentetik uyuşturucu, çok sayıda senet ve ajanda ile 41 bin 250 lira ve 300 dolar ele geçirildi.
Ekiplerin firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
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