Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaldırımlara kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, başta Esentepe, Kurucaova ve Güzelköy mahalleleri olmak üzere ilçenin farklı noktalarında çalışma yürütüyor.

Zemin düzenlemesinin ardından kaldırımlara kilitli parke taşı döşeniyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçenin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını belirtti.

Çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü aktaran Bayram, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşımını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bayram, "Belirlediğimiz takvim doğrultusunda ilçemizin diğer mahallelerinde de yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.