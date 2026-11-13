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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (2)

        Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (2)

        GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgeye 300 metre mesafedeki konteyner kentte kalanlar yaşananları anlattı.

        Vatandaşlardan Abuzer Çakaş, “Helikopter düşmeden önce sesi değişti. Gelen hırıltı sonrası 200 metre ilerledi yere çakıldı. Ben konteynerimde çay içiyordum. Düşme sonrası gittik. Patlama olunca yaklaşamadık” ifadelerini kullandı.

        Erdal Kurtoğlu ise konteynerden çıkınca alevleri gördüğünü ifade ederek, “Ben içeride uyanmıştım. Bir baktım ses geldi. Tak tak tak etti. Çıktım dışarı ön taraf yanıyordu. Birden önü gömüldü. Bir patlama oldu sonra biz arka tarafa koştuk. Baktık ki yanıyor. Elimizden gelen bir şey yok. İtfaiye ve sağlık ekiplerini aradılar. Askerlerimiz gitti. Başımız sağ olsun” dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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