HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığına Behçet Sevgili yeniden seçildi
HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi yapıldı.
Giriş: 05.10.2026 - 01:11 Güncelleme:
HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığının 4. Olağan Kongresi yapıldı.
Partinin Malatya İl Başkanlığının kongresi, Sanat Sokağı Konferans Salonu'nda toplandı.
Kongreye HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile çok sayıda partili katıldı.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede Malatya İl Başkanlığına Behçet Sevgili yeniden seçildi.
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