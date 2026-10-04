Gövdesi Türk bayrağıyla boyanan savaş uçağı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi çekiyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 50'nci yılını dolduran ve gövdesi Türk bayrağıyla boyanan F-4E/2020 Phantom savaş uçağı, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Giriş: 04.10.2026 - 17:41 Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 50'nci yılını dolduran ve gövdesi Türk bayrağıyla boyanan F-4E/2020 Phantom savaş uçağı, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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