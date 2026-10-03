Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba taburcu edildi
Malatya'da 26 Eylül'de pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün gece taburcu edildi.
Malatya'da 26 Eylül'de pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün gece taburcu edildi.
Ağbaba'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavi süreci bir hafta sürdü.
Yeni Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağbaba'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilerek, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz." ifadeleri kullandı.
Malatya'da, 26 Eylül'de Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşmış, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Ağbaba, tedbiren koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
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