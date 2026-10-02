Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu ölen polis memuru Malatya'da toprağa verildi

        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu ölen polis memuru Malatya'da toprağa verildi

        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş, Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu ölen polis memuru Malatya'da toprağa verildi

        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş, Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Sinop merkez Yalı köyü açıklarında açıklarında 30 Eylül'de alabora olan tekneden denize düşerek yaşamını yitiren Yetiş için Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Yetiş'in ailesi ve yakınları, Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.

        Yetiş'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Sinop'ta merkez Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine de yapılan arama çalışmaları sonucunda bugün ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Malatya'da yakıt tankeri tüneli kilitledi
        Malatya'da yakıt tankeri tüneli kilitledi
        Malatya'da servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 ki...
        Malatya'da servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 ki...
        Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Türk Yıldızları'nın Malatya'daki gösteri uçuşu ertelendi
        Türk Yıldızları'nın Malatya'daki gösteri uçuşu ertelendi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Türk Yıldızları Malatya'da prova uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları Malatya'da prova uçuşu yaptı