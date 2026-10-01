Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan R.A, V.A, S.A. ve A.D.A, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

R.A. idaresindeki 46 LY 436 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Tohma köprüsü mevkiinde dönüş yapılması yasak olan yerden karşı şeride geçerek V.A. yönetimindeki 06 LET 16 plakalı otomobille çarpıştı.

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