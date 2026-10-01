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        Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki 46 LY 436 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Tohma köprüsü mevkiinde dönüş yapılması yasak olan yerden karşı şeride geçerek V.A. yönetimindeki 06 LET 16 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan R.A, V.A, S.A. ve A.D.A, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonrası alev alan 46 LY 436 plakalı otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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