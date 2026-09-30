Malatya 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Malatya'da 100 firmanın katıldığı 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı törenle açıldı.

Malatya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, tarım ve hayvancılık fuarlarını çiftçilerin yeni teknik ve teknolojilerle buluşması açısından değerli çalışmalar olarak gördüklerini söyledi.

Malatya'da 4 milyon dekar arazinin yüzde 40'ının fiilen sulanabilir olduğuna işaret eden Yavuz, "Yaklaşık bir milyon dekarı kayısı, 1 milyon 150 bin dekarı diğer meyvelerden oluştuğunu düşünecek olursak, dörtte biri kayısı Allah'ın bize bahşettiği lütuflardan bir tanesi." dedi.

Yavuz, depremlerden büyük hasar gören kentte geleceğin şehrini inşa ettiklerini belirtti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de ilerleyen süreçte depremin izlerinin ortadan kalkacağını ifade etti.

Fuarın 5 gün süreceğini belirten Er, "Tarım teknolojilerinden, hayvancılık ekipmanlarına, tohumdan sulama sistemlerine, yem ürünlerinden gıda sektörüne kadar geniş bir yelpazede yerli ve yabancı firmalarımız üreticilerimizle buluşacak. Amacımız Malatya'yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun akıllı tarım, gıda ve hayvancılık merkezi haline dönüştürmek." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç da selamlama konuşması yaptı.

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Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri fuarı gezdi.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.