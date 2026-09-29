Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, 4 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.

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