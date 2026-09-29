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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.

        Ekipler, 4 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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