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        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mikail Akkuş idaresindeki 44 AEE 258 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 PV 080 plakalı otomobil, Fırıncılar Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Mikail Akkuş ve otomobillerdeki H.A, B.M.A. ile F.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralanan Akkuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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