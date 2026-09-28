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        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk tüp bebekleri dünyaya geldi

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bebek Ünitesi'nin ilk tüp bebekleri ikiz olarak dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk tüp bebekleri dünyaya geldi

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bebek Ünitesi'nin ilk tüp bebekleri ikiz olarak dünyaya geldi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1.5 yıl önce faaliyet giren merkezde, tedavi gören 37 yaşındaki Nihal Kalkan'ın ilk tüp bebek denemsinde ikiz bebek dünyaya gözlerini açtı.

        Bir kız bir erkek bebek olarak dünyaya gelen ikizlere ise Kadir Asaf ve Zeynep isimleri koyuldu.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Pınar Kırıcı, hastanın ilk tüp bebek denemesinde ikiz gebelik elde edildiğini belirtti.

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        Kırıcı, gebelik sürecinin de merkezde takip edildiğini ifade ederek, "Bugün hastamızın doğumunu gerçekleştirdik. Merkezimizin ilk bebekleriydi. Hastamız bize güveniyordu, biz de onun güvenini boşa çıkarmadık." değerlendirmesinde bulundu

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'nde görev yapan Doktor Nihal Mavral da ünitede birçok yardımcı üreme işleminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Anne Nihal Kalkan ise sürecin kendisi için zorlu olduğunu ancak hekimlerin desteğiyle tedaviyi rahat geçirdiğini kaydetti.

        Kalkan, "Bu süreç çok sıkıntılı bir süreçti ama beni motive ettiler, gayet rahat geçti. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bebeklerimizi sağlıkla kucağımıza aldık." ifadesini kullandı.

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        Baba Emrah Kalkan da hastane personellerine teşekkür etti.

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