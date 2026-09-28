Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, durak ve sundurmaların altına sığındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.