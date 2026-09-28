Malatya'da "Ateşböceği gezici öğrenim birimi" öğrencilerle buluştu

Öğrenciler ise okul ortamından ayrılmadan sanat, tasarım ve teknoloji alanlarında farklı deneyimler kazanıyor. Öğrencilere, 3 boyutlu kodlama ve kalem tasarımı gibi uygulamalar da gösteriliyor.

Program kapsamında, okulların bahçelerinde konumlanan gezici öğrenim birimi, öğrencilerin eğitim içeriklerine kendi okullarında erişmelerine imkan da sağlıyor.

TEGV, Rotary 2 Tasarım Mucitleri ve MediaMarkt Düşgezgini Ateşböcekleri aracılığıyla kentteki okullarda çocukları sanat, tasarım ve teknoloji temelli eğitim etkinlikleriyle buluşturuldu.

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