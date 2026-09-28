Türk Yıldızları, Malatya'da gökyüzüne imza atacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, 2 Ekim'de Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da çevre tanıma, prova ve gösteri uçuşu yapacak.

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