Malatya'da yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.
Giriş: 29.09.2026 - 15:27 Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.
Sivas'tan Malatya istikametine seyir halindeki yük treni, Dilek Mahallesi Küllü Mağara mevkisindeki hemzemin geçitte, H.Y. idaresindeki 71 KA 692 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ