Malatya'da 9 kişinin öldüğü Madencioğlu Apartmanı davasında karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı Madencioğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde yıkılan apartmanın yapımından sorumlu sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, binanın enkazda eşini ve 2 çocuğunu kaybeden müteahhit M.A'ya 10 yıl, fenni mesul M.K. ve statik proje müellifi N.S'ye 11 yıl 3'er ay, dönemin belediye görevlileri M.B. ve M.H.B'ye 8 yıl, 10 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.