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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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