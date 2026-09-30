Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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