Türk Yıldızları Malatya'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da prova uçuşu yaptı.
Giriş: 30.09.2026 - 18:36 Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da prova uçuşu yaptı.
Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan akrobasi timi, kent merkezi üstünde prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, cuma günü saat 17.50'de yapacağı gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.
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