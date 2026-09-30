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        Türk Yıldızları Malatya'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Türk Yıldızları Malatya'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da prova uçuşu yaptı.

        Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan akrobasi timi, kent merkezi üstünde prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Türk Yıldızları, cuma günü saat 17.50'de yapacağı gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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