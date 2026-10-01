Türk Yıldızları'nın Malatya'daki gösteri uçuşu ertelendi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın yarın yapacağı gösteri, hava koşulları nedeniyle 4 Ekim Pazar gününe ertelendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Yıldızları'nın Malatya semalarındaki gösteri uçuşu, hava koşulları nedeniyle 4 Ekim'e ertelenmiştir. Türk Hava Kuvvetlerimizin gururu Türk Yıldızları, gökyüzünde ay-yıldızımızı dalgalandırmak ve eşsiz gösterileriyle Malatyalılara unutulmaz bir gurur yaşatmak üzere semalarımızda olacak. 4 Ekim 2026, Pazar Tulga Havalimanı'nda 17.30'da tüm hemşehrilerimizi bu büyük gurur ve heyecana ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.