Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik", "organ ve doku ticareti" ile "yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Faiz karşılığında para verdikleri, senet imzalattıkları, alacakların tahsili amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları, ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan şahıslara organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

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Adreslerdeki aramada, 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.