Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu'dan teşekkür açıklaması

Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, seçime katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Sadıkoğlu, demokratik bir ortamda seçimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.

Seçimde kazananın Malatya olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "Benimle kader birliği yapan, iki aydır kapı kapı dolaşan, amaçları sadece Malatya'ya faydalı olmak olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimiz için ve Malatya adına hep dik duracağız. Malatya adına doğru yapılan her şeyin yanındayız. Biz burada menfaat için değil, gerçekten Malatya için varız. Bu samimiyeti asla bozmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Sadıkoğlu, hiç kimseyi ayrıştırmadan Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının herkesin odası olması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.