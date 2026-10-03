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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince fiziki takip neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, 64 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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