Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, 64 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince fiziki takip neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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