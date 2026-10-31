İnönü Üniversitesi 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde yerini aldı

Malatya'nın kültürel değerlerinin ve yöresel zenginliklerinin ön plana çıktığı organizasyonda İnönü Üniversitesi, akademik birikimini daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı buluyor.

Üniversitenin eğitimöğretim olanakları, bilimsel çalışmaları ve kurumsal faaliyetlerinin tanıtıldığı stant, hemşehriler ve fuar katılımcıları tarafından ilgi görüyor.

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