İnönü Üniversitesi 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde yerini aldı
İnönü Üniversitesi, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde standıyla yer aldı.
İnönü Üniversitesi, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde standıyla yer aldı.
Üniversitenin eğitimöğretim olanakları, bilimsel çalışmaları ve kurumsal faaliyetlerinin tanıtıldığı stant, hemşehriler ve fuar katılımcıları tarafından ilgi görüyor.
Malatya'nın kültürel değerlerinin ve yöresel zenginliklerinin ön plana çıktığı organizasyonda İnönü Üniversitesi, akademik birikimini daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı buluyor.
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